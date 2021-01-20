Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" обыграл "Вашингтон". "Пингвины" несколько раз по ходу встречи уступали в счете, но смогли перевести игру в овертайм, где одержали победу – 5:4.

У победителей голами отметились Колтон Севьюр (17-я минута), Джейк Гюнцель (26), Теодор Блюгерс (36), Евгений Малкин (38) и Сидни Кросби (62), а у гостей две шайбы забросил Том Уилсон (17, 29) и по одной – Ларс Эллер (5), и Евгений Кузнецов (29).

Для Малкина и Кузнецова эти голы стали первыми в сезоне. Форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу. Теперь в активе 35-летнего нападающего пять очков (1+4) в четырех играх сезона.

Кросби, помимо победной шайбы, отметился двумя результативными передачами и был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал Уилсон, третьей – Блюгерс.

"Вашингтон" во втором матче кряду уступил "Питтсбургу" и с шестью очками занимает второе место в Восточном дивизионе, а "Пингвинз" в нем же расположились на пятой строчке, имея в активе на два балла меньше.

В следующем матче "регулярки" Национальной хоккейной лиги "Кэпиталз" 23 января примут "Баффало", а команда Евгения Малкина в тот же день дома сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс".