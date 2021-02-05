Бучневич и Панарин принесли "Рейнджерс" победу над "Вашингтоном"

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "джерс", три очка на двоих набрали россияне Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Панарин дважды выступал в роли ассистента и оба раза с его передач забивал Райан Строум. Бучневич же забил сам в пустые ворота, когда "столичные" сняли вратаря. Ещё одна шайба "Рейнджерс" – в активе Энтони Битетто.

С одной заброшенной шайбой завершил матч и ещё один россиянин, но уже из "Вашингтона" – Александр Овечкин. Ещё один гол "Кэпз" у Карла Хагелина.

Отметим, что эта шайба стала для российского капитана "Вашингтона" 709-й в заокеанской карьере. Благодаря этому он поднялся на седьмое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ, обогнав Майка Гартнера.

Следующим ориентиром для Овечкина теперь является легендарный Фил Эспозито, который с 717-ю голами занимает шестую строчку лучших голеадоров лиги.