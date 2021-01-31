Гол Овечкина в овертайме принес "Вашингтону" победу над "Бостоном"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге "Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке переиграл "Бостон Брюиннз" с результатом 4:3 в дополнительное время. Победу столичному коллективу принес гол Александра Овечкина.

"Вашингтон Кэпиталз" выигрывал 3:0 в середине второго периода. Но столичный клуб позволил "Бостону" отыграть две шайбы, а в конце третьего периода сравнять счет и перевести игру в овертайм. Дополнительный период продлился всего 28 секунд. Александр Овечкин забросил свою вторую шайбу в сезоне и принес "Вашингтону" победу с результатом 4:3. Овечкин был признан первой звездой матча.

"Питтсбург Пингвинз" также в овертайме, но в гостях переиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" 5:4. Нападающий "пингвинов" Евгений Малкин сделал результативную передачу. У хозяев отличился Артемий Панарин, которому ассистировал Павел Бучневич. Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отбил 33 броска из 38

Не уложились в 60 минут основного времени "Филадельфия Флайерз" и "Нью-Йорк Айлендерс". Ничья 2:2. "Летчики" забросили победную шайбу в ворота Семена Варламова на четвертой минуте овертайма. Варламов перед этим отбил 14 бросков.

"Каролина Харрикейнз" дома переиграла "Даллас Старз" со счетом 4:1. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отправил шайбу в ворота Антона Худобина на 29-й минуте, после чего "Даллас" заменил российского вратаря. Худобин отразил 13 бросков из 16.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" с результатом 4:3 дома одолела "Нэшвилл Предаторз". Вклад Андрея Василевского в победу "молний" – 23 отраженных броска. Одноклубник Василевского Михаил Сергачев сделал и 2 голевых передачи. Нападающий "хищников" Яков Тренин результативных действий не совершил. "Флорида Пантерз" в гостях переиграла "Детройт Ред Уингз" 3:2, забросив победу шайбу в дополнительном периоде. Вратарь "пантер" Сергей Бобровский справился с 25 бросками.

"Сент-Луис Блюз" в гостях разгромил "Анахам Дакс" 6:1. "Миннесота Уайлтд" на своем льду не против "Колорадо Эвеланш" 1:5. "Калгари Флеймз" в гостях переиграл "Монреаль Канадиенс" 2:0. "Эдмонтон Ойлерз" дома был сильнее "Торонто Мэйпл Ливз" 4:3.