Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" одолеть "Нью-Джерси"

Встречей в Ньюарке между местными "Нью-Джерси Дэвилз" и "Нью-Йорк Рейнджерс" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. Гости оказались сильнее хозяев льда со счетом 5:3. В составе победителей двумя результативными передачами отметился Артемий Панарин.

Его партнер по команде Виталий Кравцов забросил дебютную шайбу в НХЛ. Также за "рейнджеров" отличились Крис Крайдер, Алексис Лафренье, Мика Зибанежад и Райан Строум. У "дьяволов" шайбы забросили российский форвард Михаил Мальцев, Мариан Студенич и Нико Хишир. В активе Мальцева еще и результативная передача.

Вратарь "Нью-Йорка" Александр Георгиев, получивший небольшую травму по ходу игры, отразил 25 бросков из 28. Подменявший его в течение 2 минут и 19 секунд Игорь Шестеркин совершил 2 сейва.