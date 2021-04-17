"Рейнджерс" – "Нью-Джерси" – 6:3. Победный хет-трик Бучневича

Матчем в Нью-Йорке между местными "Рейнджерс" и гостями из "Нью-Джерси Дэвилз" продолжился очередной игровой тур в Национальной хоккейной лиге. В команде хозяев четыре гола из шести на счету россиян Павла Бучневича и Артемия Панарина, а их команда выиграла – 6:3.

Бучневич открыл счет на 7-й минуте, а также забил еще два гола. Панарин дважды ассистировал соотечественнику, еще один пас отдал Строуму, а победную шайбу забил сам. У "рейнджеров" также отличился Крайдер, а Зибанежад отдал три голевых паса. Хозяева активизировались лишь при счете 0:4, сократили отставание до "-1", но в концовке пропустили еще два гола.