Три очка Панарина и Бучневича не спасли "Рейнджерс" от поражения "Нью-Джерси"

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграли на льду домашней арены "Мэдисон Сквер Гарден" команде "Нью-Джерси Дэвилз" – 3:4.

У победителей дубль оформил Джек Хьюз (25-я, 29-я минуты) и по разу отличились Трэвис Зейджак (1) и Майлз Вуд (37), а у хозяев льда шайбы забросили Крис Крайдер (23), Мика Зибанеджад (33) и Филип Хитил (48).

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин записал на свой счет две результативных передачи, его одноклубник Павел Бучневич – одну.

Голкипер ньюйоркцев Александр Георгиев отыграл два периода и отразил 16 бросков из 19. Затем в ворота "рейнджеров" встал Игорь Шестеркин, который в заключительной 20-минутке отразил все восемь бросков.

"Нью-Джерси" одержал вторую победу кряду и с пятью очками занимает третье место в Восточном дивизионе, а "Рейнджерс" в нем же расположился на седьмой строчке, имея в активе на три балла меньше. Для команды из Нью-Йорка это поражение стало вторым в трех играх сезона.