Три очка Панарина и шатаут Шестеркина помогли "Рейнджерс" обыграть "Дэвилз"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на льду домашней арены "Мэдисон Сквер Гарден" обыграл "Нью-Джерси Дэвилз" – 4:0.

У победителей две шайбы забросил Артемий Панарин (12-я, 33-я минуты), а также по разу отличились Джейкоб Труба (1) и Райан Линдгрен (7).

Панарин, помимо дубля, записал на свой счет результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Теперь в активе 29-летнего форварда 46 (15+31) очков в 32 играх сезона и 461 (163+298) очко в 423 матчах НХЛ.

Вратарь "рейнджеров" Игорь Шестеркин отразил все 16 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча. Для россиянина этот шатаут второй в НХЛ. Первый "сухарь" он оформил в предыдущей игре.

Two straight games.

Two straight shutouts.

One Shesty. ���� pic.twitter.com/Egl57wcvr1