Три очка Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало"

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграл команду "Баффало Сэйбрз" в овертайме – 3:2.

У победителей голами отметились Райан Строум (10-я минута), Артемий Панарин (37) и Алекси Лафренье (63), а у хозяев льда шайбы забросили Джей Айкел (20) и Сэм Райнхарт (45).

Панарин, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич также отметился голевым пасом, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.

"Рейнджерс" прервали серию из четырех поражений и с пятью очками занимают восьмое место в Восточном дивизионе, а "Баффало", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на пятой строчке, имея в активе восемь баллов.