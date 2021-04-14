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14 апреля 2021 08:14

Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин провел первый "сухой" матч в НХЛ


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Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал одним из главных героев матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз". Россиянин отразил все 27 бросков по своим воротам и впервые в заокеанской карьере оформил "сухарь".

Его партнеры по команде Артемий Панарин и Павел Бучневич записали в свой актив по одной заброшенной шайбе.

Напомним, что хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли на выезде "дьяволов" со счетом 3:0. Бучневич стал автором 20-тысячной шайбы "рейнджеров" в НХЛ.

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