Хоккеисты НХЛ признали Шестеркина игроком недели

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги определила лучшего хоккеиста прошедшей недели. Им оказался российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Об этом сообщил официальный сайт NHLPA.

На прошлой неделе 25-летнему россиянину удалось одержать три победы в трех играх регулярного чемпионата. В двух из них Шестеркин оформил "сухарь".

���� Igor Shesterkin continued to stand tall in net for the @NYRangers as the rookie earned an NHL career first while posting back-to-back shutouts and leading netminders with 3 wins: https://t.co/eU8Psyxz0f pic.twitter.com/pN9JHNzbq7