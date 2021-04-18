Форвард "Рейнджерс" Кравцов забросил первую шайбу в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжается матч регулярного чемпионата между "Нью-Джерси Дэвилз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". "Дьяволы" на своей площадке уступают после первого периода сопернику со счетом 0:2. В составе гостей первую шайбу в НХЛ забросил российской форвард Виталий Кравцов.

21-летний россиянин отличился на 15-й минуте. Первый гол у "Рейнджерс" записал в свой актив Крис Крайдер, которому ассистировал Артемий Панарин.

Напомним, что Кравцов проводит девятую игру в НХЛ. В предыдущих восьми встречах он отметился одной результативной передачей.