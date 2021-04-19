Артемий Панарин признан второй звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших игроков прошедшей недели. Второй звездой признан российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Россиянин помог своей команде добиться четырех побед в четырех играх, набрав 10 (4 шайбы + 6 голевых передач) очков.

Лучшим игроком недели стал вратарь "Баффало Сэйбрз" Дастин Токарски. В четырех матчах канадец смог отразить 128 бросков, показав лучший результат в лиге.

Третьей звездой признан канадский форвард "Вегас Голден Найтс" Марк Стоун, набравший в четырех играх 8 (3+5) результативных баллов.