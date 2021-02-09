Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщил официальный сайт организации. 32-летний россиянин оформил третий "сухарь" в сезоне, отразив 30 бросков в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс".

Первыми звездами дня были признаны Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль из "Эдмонтон Ойлерз", продлившие свои результативные серии в матче с "Оттава Ойлерз" до десяти игр.

Третьей звездой стал нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс, забросивший шайбу в ворота "Ванкувер Кэнкас".