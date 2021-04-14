Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших игроков дня регулярного чемпионата. Первой звездой был признан нападающий "Нэшвилл Предаторз" Виктор Арвидссон. В матче против "Тампа-Бэй Лайтнинг" ему удалось забросить две шайбы и отдать одну голевую передачу.

На втором месте расположился российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин. В игре с "Нью-Джерси Дэвилз" он отразил 27 из 27 бросков по своим воротам, впервые в заокеанской карьере оформив "сухарь".

Тройку лучших замкнул форвард "Вашингтон Кэпиталз" Энтони Манта. В его активе гол и пас во встрече с "Филадельфия Флайерз".