"Айлендерс" обыграл "Рейнджерс". Варламов сыграл на ноль

Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал одним из героев матча с "Нью-Йорк Рейнджерс". Команда Варламова победила 2:9, а Семен сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Очередное нью-йоркское дерби, хозяином в котором был "Рейнджерс", протекало в упорной борьбе. Прекрасно играли два российских вратаря Игорь Шестеркин и Семен Варламов. Но в заключительной десятиминутке третьего периода Шестеркину пришлось дважды капитулировать после бросков Кейси Сизикаса и Мэтта Мартина. "Островитяне" выиграли 2:0.

Семен Варламов парировал все 30 бросков. Российский вратарь в третий раз в сезоне сыграл на ноль. Игорь Шестеркин отразил 28 бросков из 30. Его одноклубники Арртемий2 Панарин и Павел Бучневич результативных действий не совершили.

"Коламбус Блю Джекетс" на своем льду был сильнее "Каролины Харрикейнс" 3:2. Победную шайбу хозяева забросили за пять минут до окончания основного времени. В голевой комбинации принял участие защитник Владислав Гавриков, записавший на свой счет голевую передачу.

"Торонто Мэйпл Ливз" выиграл домашний матч у "Ванкувер Кэнакс" с результатом 3:1. Нападающий "кленовых листьев" Илья Михеев отдал результативный пас. "Оттава Сенаторз" у себя дома проиграла "Эдмонтон Ойлерз" 1:3. Единственный гол в составе "сенаторов" на счету Евгения Дадонова.