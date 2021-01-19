"Айлендерс" с минимальным счетом обыграли "Бостон". Варламов снова сыграл на ноль

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Бостон Брюинз". "Островитяне" одержали победу с результатом 1:0.

Единственная шайба в матче была заброшена нападающим "Айлендерс" Жаном-Габриэлем Пажо за четыре минуты до окончания третьего периода. Первой звездой матча стал российский вратарь "островитян" Семен Варламов, отразивший все 27 бросков, совершенных по его воротам.

Варламов во второй раз в сезоне сыграл "на ноль". Семен стал первым вратарем в истории "Айлендерс", который не пропускал в двух первых матчах на старте сезона. Всего же подобное достижение удавалось совершить 14 вратарям.

Ранее 32-летний вратарь сохранил ворота в неприкосновенности в игре с "Нью-Йорк Рейнджерс", которую "Айлендерс" выиграли 4:0. Во второй игре с "Рейнджерс" Семен не играл из-за травмы, и все пять шайб пропустил другой российский вратарь "островитян" Илья Сорокин.

Завершился матч в "канадском дивизионе". "Торонто Мэйпл Ливз" со счетом 3:1 обыграл "Виннипег Джетс". Нападающий "кленовых листьев" Илья Михеев результативных действвий не совершил.