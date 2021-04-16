Вратарь "Айлендерс" Варламов совершил 41 сэйв в проигранном матче с "Бостоном"

"Бостон Брюинз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на льду домашней арены обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:1.

У победителей дубль оформил Брэд Маршан (2-я, 59-я минуты) и по разу отличились Крэйг Смит (18) и Тейлор Холл (42), а у гостей единственную шайбу забросил Трэвис Зейджак (23).

Российский голкипер "островитян" Семен Варламов отыграл 59 минут и отразил 41 из 44 бросков по своим воротам.

"Айлендерс" потерпели второе поражение в последних пяти матчах и с 58 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, а "Бостон" в нем же расположился на четвертой строчке, имея в активе на шесть баллов меньше.