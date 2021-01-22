30 сейвов Варламова помогли "Айлендерс" обыграть "Нью-Джерси"

Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" добились победы над "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "островитян".

Одним из главных героев матча стал российский голкипер Семен Варламов, ставший автором 30 отраженных бросков по своим воротам из 31-го. Победный результат "Айлендерс" обеспечили голы Мэтью Барзала, Брока Нельсона и Джордана Эберле, оформившего дубль.

У "Нью-Джерси" автором единственной заброшенной шайбы стал Натан Бастиан.

В одном из параллельных матчей еще один россиянин НХЛ Никита Зайцев совершил голевую передачу, но не спас "Оттаву Сенаторз" от поражения "Виннипегу Джетс" (1:4).