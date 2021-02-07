Варламов совершил 28 сейвов и помог "Айлендерс" обыграть "Питтсбург"

"Нью-Йорк Айдендерс" обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "островитян". Активное участие в матче приняли и россияне.

Российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов стало автором 28 отраженных бросков по своим воротам из 31-го нанесенного. Победу же нью-йоркцам принесли голы Кэла Клаттербака, Андерса Ли и Джордана Эберле, оформившего дубль.

В составе "Пингвингз" же голом отличился еще один россиянин Евгений Малкин. Помимо него за "Питтсбург" забивали Пьер-Оливье Жозеф и Джейк Гюнцель.

Таким образом, "Айлендерс" прервали свою пятиматчевую серию поражений. В то же время "Питтсбург" проиграл четвертый матч из пяти последних игр.