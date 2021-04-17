Чемпионат НХЛ. Сорокин не выручил "Айлендерс" в Бостоне

Матчем в Бостоне между местными "Брюинз" и гостями из "Нью-Йорк Айлендерс" стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Хозяева выиграли, забросив в ворота "островитян" по одной шайбе в каждом из периодов – 3:0.

В воротах гостей играл российский голкипер Илья Сорокин. Он отразил 25 из 27 бросков по своим воротам, что является неплохим показателем. Однако, проблема в том, что его партнеры не реализовали ни одного из своих 25 бросков. А когда в конце третьего периода Сорокина заменили на полевого игрока, Лазар забил "Нью-Йорку" в пустые ворота.