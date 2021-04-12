Сорокин против Шестеркина: "Айлендерс" переиграли "Рейнджерс"

В Нью-Йорке завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Айлендерс" и "Рейнджерс". "Островитяне" одержали домашнюю победу над соперником в овертайме со счетом 3:2. У проигравших первое очко в НХЛ набрал Виталий Кравцов, отметившийся голевой передачей.

В составе победителей шайбы забросили Кайл Палмьери, Жан-Габриэль Пажо и Райан Пулок. Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил в этой встрече 24 броска из 26.

За "Нью-Йорк Рейнджерс" голами отметились Либор Гайек и Брендан Смит. Россиянин Игорь Шестеркин сделал 29 сейвов. Его соотечественники Артемий Панарин и Павел Бучневич баллов за результативность не набрали.