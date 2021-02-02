Панарин вошел в историю НХЛ по набранным очкам

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, набравший в матче с "Питтсбург Пингвинз" 3 (1+2) очка, провел 400-ю игру в Национальной хоккейной лиге. В его активе стало 427 баллов за результативность.

По этому показателю россиянин вышел на шестое место в истории НХЛ для недрафтованных хоккеистов. Лучший результат на счету Уэйна Гретцки. Легендарный канадец за 400 встреч сумел набрать 935 очков.

Следом за ним расположились Петер Штястны (607), Бобби Орр (508), Джо Маллен (453) и Адам Оутс (433).

В нынешнем сезоне Панарин набрал 12 (5+7) баллов после девяти матчей.