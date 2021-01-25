Панарин снова набрал очки, но проиграл клубу Малкина

В Национальной хоккейной лиге сыграны матчи очередного игрового дня. "Питтсбург Пингвинз" принимал на домашнем льду соперников из " Нью-Йорк Рейнджерс". Российский легионер "рейнджеров" Артемий Панарин был среди лучших, отдав голевую передачу, но его команда уступила – 2:3.

Впрочем, интрига в матче сохранялась до последних минут. В первом периоде счет открыл игрок "Нью-Йорка" Блэкуэлл, во втором соперники обменялись голами. Строуму у гостей ассистировал Панарин, Раст забил с передачи Кросби.

Но третий отрезок матча прошел под диктовку "пингвинов" и Макканн с Генцелом принесли хозяевам победу. "Промолчал" в смысле голов и передач россиянин Евгений Малкин, тем не менее его "Питтсбург" выиграл у команды Панарина – 3:2. В то же время Артемий не уходит со льда без результативных действий уже четвертый матч кряду.