"Питтсбург" Малкина в серии буллитов одолел команду Панарина

"Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина встречался в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Нью-Йорк Рейнджерс". "Пингвины" вели 1:0, затем проигрывали 1:3, но в итоге сумели наиграть на ничью и победили в серии послематчевых штрафных бросков.

Малкин поучаствовал в первом голе хозяев, ассистируя Расту. Однако в начале второго периода Хитил, Фокс и Какко изменили расстановку сил на площадке. Вторую шайбу "рейнджеры" забивали с участием россиянина Артемия Панарина. "Питтсбургу" стоило многих сил привести к концовке матча ничью, но Макканн и Блюгерс забить сумели, а в серии буллитов "пингвины" были точнее.