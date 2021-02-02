Панарин тремя очками принёс "Рейнджерс" победу над "Питтсбургом"

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу "джерс". Главным героем матча стал россиянин Артемий Панарин.

Проводивший свой 400-й матч в НХЛ нападающий из России фактически обеспечил победный результат своей команды. Он поучаствовал в каждой из голевых атак: в его активе три набранных очка, из которых два ассиста и один гол.

Помимо него за "Рейнджерс" забивали Кевин Руни и Крис Крайдер.

В составе "Питтсбурга" единственную ответную шайбу забросил Джейсон Цукер, одним из ассистентов которого стал и россиянин Евгений Малкин.

В параллельной встрече дня "Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Бостон Брюинз" со счётом 3:5. Принимавшие участие в матче россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали. "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержала победу над "Нэшвилл Предаторз" (5:2). У "Молний" один балл набрал Михаил Сергачев, совершивший результативный пас.