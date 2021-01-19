Первый гол Романова в НХЛ помог "Монреалю" выиграть у "Эдмонтона"

"Монреаль Канадиенс" со счетом 3:1 выыграл в гостях у "Эдмонтон Ойлерз" 3:1. Одну из шайб в составе победителей забросил Александр Романов.

На 10-фй минуте матча "Эдмонтон Ойлерз" – "Монреаль Канадиенс" защитник гостей Александр Романов забросил первую в заокеанской карьере шайбу. Затем гости забросили еще две шайбы. "Эдмонтон" ответил одним голом и проиграл 1:3. На счету Романова также 2 минуты штрафа.

"Анахайм Дакс" с результатом 1:0 обыграл "Миннесоту Уайлдь". На этот раз наадающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не набрал ни одного очка. Впрочем, как и его товарищи по команде.

"Калгари Флеймз" дома был сильнее "Ванкувер Кэнакс" 5:2. Защитник "Калгари" Никита Нестеров результативных действий не совершил.