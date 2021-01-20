Жилье новое, нормы советские: почему во дворах не хватает парковок

В Москве и других крупных городах России возводятся целые микрорайоны, но парковочные места для тех, кто покупает в них жилье, предусмотрены далеко не везде. Как жильцы решают проблемы с машиноместами и что может им помочь?

"Каждый вечер у нас начинается квест. Называется "найди свободное парковочное место", – рассказывает жительница подмосковного Путилкова Анна Арбатская. В совсем не увлекательный квест она играет уже третий год. Говорит, после восьми часов вечера шанс найти свободный клочок асфальта во дворах двадцатипятиэтажек – нулевой. Хотя при сдаче квартир людям обещали вовсе не это.

"Помимо домов, школ, детских садов, поликлиники у нас должна была быть наземная и подземная парковка. Но, к сожалению, когда сдали дома, ее не оказалось", – продолжает Анна.

Впрочем, некоторые жители выход нашли.

Этот новый микрорайон вырос буквально в чистом поле. Но, похоже, интересы автовладельцев застройщик решил не учитывать, а потому стихийную парковку водители создали прямо на проезжей части, оставив для движения всего две из четырех полос. Подобная картина сегодня – в каждом крупном городе страны. На логичный вопрос, как сдаются и принимаются столь плотные кварталы, эксперты отвечают: это дома новые, зато нормативы старые.

"Тот минимальный уровень, который сейчас определен федеральным СНиПом, – это действительно достаточно скромное количество. На тот уровень автомобилизации, который был в Советском Союзе. При этом часть машиномест предполагалась для размещения в гаражах вне территории проживания", – пояснил эксперт общественного совета при Минстрое Илья Пономарев.

Минимальный уровень – одно машиноместо на 80 квадратных метров жилья. Однако жизнь показывает: автомобиль – давно не роскошь, а значит, правила следует обновить в том числе с учетом уплотнительной застройки. Так, в Иркутске возведение трех высоток вблизи старых домов лишило жителей и без того тесной парковки.

"Должна быть стоянка хоть какая-то. Мы здесь живем, нам нужны подъездные пути. Оставили два тычка дороги и на этом все!" – демонстрирует местный житель Алексей Колосков.

Желание частных фирм экономить, строя дома все выше и ближе, специалистов не удивляет. При этом многие уверены: даже в зданиях эконом-класса автомобильных мест должно хватать всем. Главное при этом – не заливать асфальтом целые площади.

"Необходимы какие-то многоэтажные гаражи, чтобы если человек готов заплатить, готов мириться с некоторыми неудобствами, он мог такое место для своей машины выбрать, купить. В относительной близости от жилья", – считает автоэксперт Антон Чуйкин.

Другой вопрос, готовы ли платить автовладельцы. Впрочем, спрос наверняка найдется, если стоимость машиноместа перестанет быть предметом новой ипотеки наравне с квартирой.

"Надо заставлять застройщика, надо реновацию производить так, что несмотря на увеличение этажности, плотности застройки мы обязаны все-таки на территории жилых микрорайонов создавать машиноместа, – говорит председатель Московского архитектурного общества, профессор Московского архитектурного института Борис Уборевич-Боровский. – Во всем мире это делается. У нас – естественно, мы экономим и не хотим этого делать".

Именно обязанность застройщика возводить не только дома, но и паркинги, притом прописанная законодательно, по мнению экспертов, способна превратить наши дворы из хаотичных зон в жилые.