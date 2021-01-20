Спортсмен сорвался с пятого этажа во время тренировки в Калининграде

В Калининграде экстремал во время тренировки сорвался с пятого этажа, но, несмотря на полученные травмы, самостоятельно добрался до квартиры и вызвал скорую помощь.

Необычный случай произошел около 20 часов вечера 17 января на улице Багратиона, где 36-летний мужчина проводил тренировку на балконе. Вниз он сорвался, когда подтягивался на одной руке. Экстремал сам дошел до подъезда, поднялся на пятый этаж и позвонил врачам, его госпитализировали с подозрением на перелом костей таза, рёбер, травмой позвоночника, повреждением лёгкого и внутренних органов.

Мужчина, который планировал отправиться на работу в Санкт-Петербург, в настоящее время находится в тяжелом состоянии, сообщили в региональном управлении МВД.