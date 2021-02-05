Житель Магнитогорска выпал с 9 этажа и остался жив

Житель Южного Урала упал с девятого этажа на крышу магазина и остался жив. Пострадавший получил серьезные травмы. Его эвакуировали спасатели, передает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

ЧП произошло в Магнитогорске. Пострадавший выпал с балкона одной из квартир многоэтажки по неустановленным причинам. Он рухнул на крышу пристроенного к дому магазина. Чудом ему удалось выжить.

Свидетели случившегося вызвали бригаду скорой помощи, однако медикам пришлось обратиться за помощью к спасателям. Сотрудники МЧС достали мужчину при помощи альпинистского снаряжения, закрепив на специальном щите. Затем пострадавший был передан врачам, которые незамедлительно доставили его в городскую больницу.