Школьник выпал из окна во время урока, пострадавший в реанимации

В Магнитогорске ученик лицея вывалился из окна школьного кабинета во время урока, ЧП произошло на глазах одноклассников и в присутствии педагога.

Как сообщают местные СМИ, пострадавший выжил – в состоянии средней тяжести он был помещен в реанимацию. У ребенка диагностированы многочисленные переломы и ряд менее серьезных повреждений.

Обстоятельства инцидента в стенах учебного заведения предстоит установить Следственному комитету, его сотрудники уже приступили к проведению проверки.

Известно, что травмированный ребенок воспитывается в благополучной семье и ранее не состоял на учете в органах профилактики.