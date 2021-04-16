Школьник выпал из окна класса на четвертом этаже

В пятницу, 16 апреля, ученик девятого класса брянской средней общеобразовательной школы №4 выпал из окна классного помещения, расположенного на четвертом этаже здания учебного заведения.

По данным Следственного комитета, школьник остался жив и после падения был доставлен в больницу. Известно, что полученные им травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают, при каких обстоятельствах произошло ЧП, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.