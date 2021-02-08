В Чите ребенок получил тяжелые травмы после падения из окна больницы

ЧП случилось в читинской Детской краевой клинической больнице. По данным следствия, из окна на третьем этаже выпал ребенок. Об этом сообщает ГТРК "Чита", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

На сегодняшний момент известно, что инцидент произошел 7 февраля. Примерно в 15 часов шестилетний мальчик, проходящий лечение в медицинском учреждении, получил тяжелые травмы после падения из окна хозяйственно-бытового помещения. Следователями проведен осмотр места происшествия. Также опрошен медперсонал и руководство больницы. Предстоит изучить записи камер видеонаблюдения. Неизвестно, почему ребенок был госпитализирован без родителей.

К проверке подключилась и прокуратура Забайкальского края. Антон Кожевников, начальник отдела краевой прокуратуры, сообщил:

"Сотрудники прокуратуры проводят проверку качества и безопасности оказания медицинской помощи в данном учреждении. Затем будет решен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела по факту халатности".

В данное время ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. Его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляция лёгких.