Врач объяснил, почему выпавший из окна ребенок был в больнице без мамы

В читинской Детской краевой клинической больнице сегодня работают следователи. Изъяты записи с видеокамер, идет их изучение. Начата прокурорская проверка. Напомним, накануне, 7 февраля шестилетний мальчик, проходящий лечение в медицинском учреждении, выпал из окна. С тяжелыми травмами он находится в реанимации.

ЧП случилось в воскресенье. Мальчик шести лет, получающий лечение в отделение офтальмологии, выпал из окна на третьем этаже.

"Ребенок во время тихого часа пошел в туалет. По дороге зашел в молочную комнату и там выпал из окна. Сейчас мальчик находится в тяжёлом состоянии, на искусственной вентиляции, в искусственной коме", – сообщила Диляра Туктарова, заместитель главного врача Краевой детской клинической больницы.

Как уточняет ГТРК "Чита", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" "Россия 24", поступивший на плановое лечение ребенок, был без мамы.

"Планировалось, что мама поступит сегодня. Она должны была сдать тест на коронавирус и лечь с ребенком на госпитализацию", – отметила замглавврача.

В день трагедии дежурный врач и медицинский персонал находились на своих постах. В отделениях больницы безопасности маленьких пациентов придают особое значение: из окон вынуты ручки, как в палатах, так и в коридорах, закрыты двери в дополнительные помещения. Почему в роковой день молочная комната оказалась открыта, разберутся следователи.