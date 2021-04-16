В Чебоксарах ребенок упал с пятого этажа

15 апреля стало известно, что в Чебоксарах из окна пятого этажа выпал 6-летний ребёнок. Инцидент произошёл в доме на проспекте Мира. Об этом сообщает ГТРК "Чувашия" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

"Спасатели срочно выехали на место происшествия. С помощью альпснаяржения проникли в квартиру через верхний этаж. Открыли дверь изнутри. Ребёнка передали сотрудникам полиции", – рассказали в республиканской поисково-спасательной службе.

Так, сообщается, что в момент падения, родителей не было дома.

Ребёнка, сидевшего на подоконнике, заметил проходивший мимо мужчина. Он заметил, что было очевидно, что ребёнок сорвётся вниз. Прохожий кинулся под окна и успел поймать пострадавшего, смягчив удар от падения.