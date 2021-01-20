УЕФА назвал мужскую и женскую команды года

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в среду, 20 января, назвала составы мужских и женских символических сборных 2020 года по версии болельщиков. Участие в голосовании приняли почти шесть миллионов человек.

В состав мужской сборной вошли Мануэль Нойер, Джошуа Киммих, Алфонсо Дэвис (все – "Бавария"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил ван Дейк, Тьяго Алькантара (оба – "Ливерпуль"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Неймар ("ПСЖ") и Роберт Левандовски ("Бавария").

За полтора месяца выборов Команды года-2020 по версии UEFA.cоm мы получили почти 6 миллионов голосов. Подводим итоги ����#TeamOfTheYear — УЕФА (@UEFAcom_ru) January 20, 2021

В состав женской команды попали Сара Буадди, Кадейша Бьюкенен, Венди Ренар (все – "Лион"), Магдалена Эрикссон ("Челси"), Люси Бронз ("Манчестер Сити"), Хейра Хамрауи ("Барселона"), Амандин Анри, Дельфина Каскарино, Сара Бьорк Гуннарсдоттир (все – "Лион"), Даниэль ван де Донк ("Арсенал") и Пернилла Хардер ("Челси").