Осмотр энергоблока узбекской ТЭС привел к гибели трех человек

Три человека погибли, еще трое получили ожоги в результате вспышки пыльно-угольной воздушной смеси на Ново-Ангренской ТЭС в Ташкентской области Узбекистана, сообщили в МЧС республики.

ЧП произошло около полудня (примерно 10 утра по Москве) 20 января во время осмотра пятого энергоблока теплоэлектростанции, которую днем ранее приостановили на время плановых профилактических работ. Что привело к вспышке пыльно-угольной смеси (Ново-Ангренская ТЭС является одной из двух узбекских электростанций, зимой работающих на угле), остается неизвестным.

Жертвами стали трое сотрудников, еще трое попали в больницу с ожогами различной степени. В МЧС уточнили, что оборудование и инфраструктура расположенной в поселке Нурабад ТЭС не пострадали.