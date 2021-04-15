Три человека погибли из-за выброса углекислоты на подземной парковке в Токио

Три человека погибли, еще двоих госпитализировали в бессознательном состоянии после непредвиденной ситуации на автоматической подземной парковке в центре Токио, сообщает NHK.

ЧП произошло около 17 часов по местному времени в районе Синдзюку, когда группа специалистов осматривала систему пожаротушения. По предварительным данным, во время проверки произошло непроизвольное срабатывание, двери были заблокированы, а в помещение начал поступать углекислый газ.

На месте находились шесть специалистов, но один из них в этот момент был за пределами помещения, он не пострадал. К тому моменту, когда систему удалось отключить, трое мужчин были мертвы, еще двое находились в бессознательном состоянии. В настоящее время они находятся в реанимации.

За последние пять месяцев это уже третий случай ложного срабатывания системы автоматического пожаротушения, который привел к жертвам. В декабре на подземной парковке отеля в городе Нагоя отравление получили 11 человек, один из них позже скончался, а в январе погибли два инспектора, осматривавших забарахлившую систему пожарной безопасности в административном здании в Токио.