Российские саперы обезвредили 300 американских бомб в Лаосе

Специалисты Международного противоминного центра, которые работают в Лаосе, очистили два гектара земли в районе аэродрома "Тхонгхайхин", сообщат пресс-служба Министерства обороны РФ.

Чаще всего россиянам попадались суббоеприпасы BLU-26, BLU-63 и BLU-3B. Это осколочные гранаты размером примерно с теннисный мяч, которые содержались в американских кассетных бомбах. Всего саперы противоминного центра обнаружили и обезвредили свыше 300 взрывоопасных предметов.

Военные уточняют, что при поиске боеприпасов использовали современную российскую технику: индукционный миноискатель ИМП-3, глубинный металлодетектор МГ-1М, магнитометрический миноискатель МБИ-П2 и подповерхностный обнаружитель ППО-2И.

ВВС США принимали участие в гражданской войне в Лаосе с 1964 года. По данным из открытых источников, на территорию страны было сброшено около 3 миллионов тонн бомб или по 10 тонн на каждый квадратный километр.