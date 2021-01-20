ММА. Умар Нурмагомедов с победы дебютировал в лиге UFC

В Абу-Даби стартовал турнир ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Fight Island 8. Здесь дебютировал Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедов. Он встречался с представителем Казахстана Сергеем Морозовым и победил.

Нурмагомедов-младший победил соперника во втором раунде удушающим приемом. Это был первый бой Умара в рамках UFC, но всего он провел в ММА 13 поединков и пока не проиграл ни разу.

"Кончено, я счастлив, – сказал Нурмагомедов после боя. – Девять лет назад Хабиб вошел в ринг UFC и также закончил победой свой дебютный бой. Я рад сделать то же самое и выиграть".