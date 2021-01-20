В Бразилии задержали россиянина с пауками и лягушками

В бразильском Сан-Паулу задержан россиянин за попытку вывезти из страны более двухсот живностей. В багаже мужчины обнаружили более пятидесяти ящериц, пятьдесят пауков и двадцать пять лягушек.

Как сообщает R7, россиянин собирался лететь в Санкт-Петербург. Часть живности была в его ручной клади, а часть в багаже.

По предварительным данным, речь идет о 35-летнем биологе. Он сам собирал животных в лесных массивах бразильских городов. Его уже задерживали в 2017 году в городе Амстердам с идентичным багажом.

Генконсульство России выясняет обстоятельства случившегося. Пока никакой официальной информации нет, но дипломаты находятся в контакте с федеральной полицией Бразилии, сообщает РИА Новости.