Таксист повозил пассажирку по терминалам Шереметьева за 17 тысяч

В Москве водитель такси взял с пассажирки за проезд от одного терминала к другому в Шереметьеве 17 тысяч рублей. Женщина заплатила за поездку, но решила обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщает УТ МВД России по ЦФО, таксист вез пассажирку из терминала D в терминал B. За это он потребовал у нее 17 тысяч. Полицейские опросили водителя, и он рассказал, что такая сумма сложилась из официального тарифа.

В результате таксист вернул женщине часть денег, в связи с чем та отказалась от претензий. Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в Шереметьеве, сообщает Агентство городских новостей "Москва".