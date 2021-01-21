В Приморье ночью на путях загорелся тепловоз. Видео

В находке на станции "Крабовая" из-за замыкания контактного провода над железнодорожными путями произошел пожар.

Сигнал о пожаре на станции поступил дежурному 20 января в 23:40 (в 16:40 по Москве). Пожарные прибыли на место в течение пяти минут, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. Тепловоз на тот момент был полностью охвачен огнем

На тушении были задействованы 11 огнеборцев и 3 единицы техники. Примерно через час пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Пострадавших нет, график движения поездов не менялся.

По словам очевидцев, которые приводят местные паблики ВКонтакте, все началось из-за замыкания контактного провода. Это привело к воспламенению маневрового тепловоза. Рядом с горящим тепловозом находился состав с мазутом. К счастью, огонь на него перекинуться не успел.