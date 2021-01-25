Шесть пожарных машин тушили тумбочку в отделении банка в Находке

Стали известны детали необычного вызова, на который выезжали приморские пожарные. О подробностях возгорания в отделении банка города Находка рассказали сами спасатели.

Как передает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на nakhodka_tv, ЧП произошло еще 11 января. Вызов в службу спасения поступил из отделения банка на ул. Спортивной, 1. Выяснилось, что неизвестный вошел в помещение с емкостью, наполненной горючей смесью. Мужчина прошел прямо в кабинет руководителя отделения и облил мебель содержимым бутылки. Затем он поджег тумбу и убежал. На место прибыли 6 пожарных машин. Пламя было быстро потушено, никто не пострадал.

В скором времени полицейским удалось задержать 39-летнего местного жителя. Он был доставлен в отделение полиции. Выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством. Сейчас он содержится в специализированном медицинском учреждении. Материалами дела занимаются сотрудники Находкинского следственного отдела СК РФ по Приморскому краю.