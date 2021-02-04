В Красноярске рецидивист отправился с газовым баллоном за двумя миллионами

Злоумышленник применил необычный способ, чтобы добраться до купюр в одном из круглосуточных банкоматов. Но его метод оказался бессилен против антивандального устройства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, в ночь на 23 января подозреваемый зашел в помещение, где установлен круглосуточный банкомат, и попробовал его вскрыть. Для этого мужчина принес с собой 12-литровый газовый баллон, пустил в устройство газ и попытался его поджечь. Дыма получилось много, но результата взломщик так и не добился – аппарат выдержал натиск.

На тот момент в терминале находилось более 2 миллионов рублей. После первой же неудачной попытки вор ретировался ни с чем, оставив на месте преступления бесполезное оборудование.

Подозреваемого 38-летнего жителя Красноярска, который уже не раз бывал в тюрьме, задержали через несколько дней. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Кража". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.