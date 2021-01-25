Охранник-тяжелоатлет вынес из банка в Архангельске 21 миллион рублей

В Архангельске задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис Сбербанка, откуда было похищено около 21 миллиона рублей. Злоумышленниками оказались руководитель службы безопасности торгового центра и охранник самого банка.

Дерзкое нападение было совершено вечером 30 декабря минувшего года. Молодой человек в маске проник в служебное помещение банка, подкараулил на лестнице кассира в сопровождении инкассатора, после чего распылил им в лицо газовый баллончик, вырвал сумку с деньгами и скрылся.

Выйти на след подозреваемого удалось спустя три с лишним недели благодаря записям с камер наблюдения. Лицо его разглядеть не удалось, но вот поведение указывало на то, что подозреваемый профессионально занимался тяжелой атлетикой. Вскоре предполагаемый фигурант был задержан. Его подельником оказался сотрудник ЧОП, которое обслуживало отделение банка. Именно он, как полагают следователи, помог в разработке плана нападения, а сам контролировал ситуацию, находясь на рабочем месте.

Большую часть денег вернули в банк. Сам налетчик хранил сбережения в пианино в квартире у родственников, а его напарник спрятал вознаграждение в одеяле под капотом машины.

Подозреваемым, которым пока не избрали меру пресечения, грозит от 8 до 15 лет по статье "Разбой".