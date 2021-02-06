Миллионы в пианино: подробности крупной спецоперации

Архангельские полицейские, как по нотам, раскрыли дерзкое ограбление банка. Перед Новым годом налётчики вынесли из хранилища более двадцати миллионов рублей. И вот теперь найдены и вероятные преступники, и тайники с украденными банкнотами. Где еще были спрятаны деньги, и кем оказался криминальный дуэт?

В обшарпанный подъезд старой пятиэтажки на окраине Архангельска заходят полицейские и оперативники в штатском. Их интересует квартира на втором этаже. В дальней комнате черное, потертое пианино. Сотрудники МВД осматривают инструмент… и извлекают из него не музыку, а клад! Вот эти вот картонные коробки. На одной маркером написано – для Александра. Внутри пачки пятитысячных купюр. Дойди они до адресата – Саша стал бы миллионером.

- Сколько здесь?

- Больше 10 миллионов.

В черном пианино оперативники нашли один из тайников налетчиков, которые незадолго до боя курантов – 30 декабря 2020 года – ограбили банк в Архангельске. Дерзкое преступление попало в объективы камер видеонаблюдения. Вот крепкий мужчина в кепке с длинным козырьком и черной маске заходит в помещение офиса. Видно, что он прекрасно ориентируется внутри отделения. Проходит в одну дверь, затем, следом за сотрудником, успевает проскочить в следующую. Она ведет уже в служебные помещения. Там на узкой лестнице грабитель сталкивается с работницей банка и с охранником. Налетчик щедро поливает их струей газа из перцового баллончика.

Цель преступника – черная сумка в руках охранника. Странно, что мужчина в синем камуфляже не оказывает никакого сопротивления. Секунды – и грабитель вместе с миллионами растворяется во дворах за отделением банка.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России, рассказала: "Неизвестный в маске проник в служебные помещения и открыто похитил у сотрудника банка инкассаторскую сумку с денежными средствами в рублях и иностранной валюте. Ущерб составил более 21 миллиона рублей".

Дерзкий налет переполошил весь город. Уголовное дело поручили лучшим сыщикам поморской полиции. Следственную группу возглавил лично начальник УМВД по Архангельской области Александр Прядко.

"Когда приехали в банк, мне показалось, что в самом офисе пахнет шампанским, мандаринами. Смотрели людей, которые занимались спортом, по нашему мнению, человек достаточно физически подготовлен. Не профессиональный спортсмен: лыжник, самбист или кто-то еще, но такие специфические моменты были нами увидены", – поделился Александр Прядко.

Следы спортсмена, который, предположительно, совершил налет на отделение банка – вели в крупнейший торговый центр Архангельска. В ограблении, по нашим данным, заподозрили Евгения Ильина – начальника охраны ТЦ. Его подчиненные, похоже, наслышаны о подвигах шефа.

- А вы знаете, что у вас коллега ограбил банк? Как его можете охарактеризовать?

- Никак, не ко мне вопрос.

На оперативной съемке не разглядеть лица вероятного грабителя. Полицейские в интересах следствия тоже не торопятся его обнародовать. Надеются узнать у задержанного важную информацию. Он уже рассказал много интересного. Например, оказалось, что налетчик был в сговоре с охранником, у которого он и отобрал сумку с деньгами. Мы побывали в ЧОПе, который оказывал банку охранные услуги, но разговора не получилось.

Секьюрити, который якобы помог совершить ограбление, бывший милиционер Роман Костюкович. 10 лет назад его уволили из органов за совершение преступления. И вот любопытное совпадение. На сайте Ломоносовского районного суда Архангельска 29 декабря 2010 года опубликована статья о судебном процессе милиционера Романа Костюковича – его обвиняли в покушении на убийство.

"По версии обвинения, он из личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта с С., имея умысел на совершение в отношении него насильственных действий, причиняющих телесные повреждения и физическую боль, из имеющегося у него при себе травматического пистолета, снаряженного травматическими патронами, произвел один выстрел потерпевшему в область тела".

Костюковичу тогда вынесли обвинительный приговор, после он устроился в ЧОП, где через какое-то время бывшему милиционеру доверили инкассацию денег. Как долго Костюкович вынашивал план ограбления – сейчас выясняют следователи. Судя по тайнику в пианино, нападение проработали детально. Украденные миллионы разделили на несколько частей. Второй тайник полицейские нашли в автомобиле Костюковича.

- Так она без аккумулятора, открывается просто ключом.

Машина, напичканная миллионами и припорошенная снегом, стояла на обычной парковке во дворе жилой многоэтажки. Чтобы отыскать тайник, полицейским пришлось эвакуировать иномарку в теплый гараж.

Деньги нашлись под капотом машины. Купюры были аккуратно свернуты и упакованы в специальный непромокающий мешок. Ещё одну часть украденных миллионов – коробку, доверху набитую банкнотами, оперативники нашли в подъезде, где живет Костюкович. Мы побывали там. Следов денег, конечно, не увидели, зато пообщались с супругой задержанного Романа Костюковича.

- Мы хотели бы пообщаться с хозяином квартиры, это возможно?

- Нет.

- А вы кем ему приходитесь?

- Супруга.

- А он сейчас под домашним арестом?

- Да.

- А он признает вину свою?

Судя по домам, где зарегистрированы вероятные сообщники – живут они небогато. Даже сотрудники банка заметили, что после ограбления преступник проверял на зубок подлинность наличных. Словно не верил, что ему достался такой куш!

- Эту вообще, как будто, зубами грыз кто-то. От радости, что ли?

Из украденных миллионов налетчики не успели потратить ни копейки. Мечты о красивой жизни разбились. Все деньги нашли полицейские и вернули их в банк. Сотрудники финансового учреждения пересчитали наличность – цифра сошлась.

Расследование громкого дела продолжается – пока в нем два фигуранта: Роман Костюкович и Евгений Ильин. Что за таинственный Александр, которому была адресована коробка с пятитысячными купюрами из пианино, – пока загадка. Не исключено, что скоро криминальный дуэт превратится в трио.