На чем прокололись полицейские-богачи

В Москве вынесли приговор, наверное, одним из самых богатых полицейских. С бывшим полковником Захарченко эти полковники, конечно, не сравнятся. Но у них тоже есть на что посмотреть. Вот, например, имение одного из них. Двухэтажный особняк за высоким забором, внутри домашний кинотеатр. Не такой, как в магазинах с большим телевизором и колонками, а настоящий – с проектором и удобными кожаными креслами. Есть еще бассейн, отдельная комната для бильярда и много чего интересного.

Деревня Новосельцево недалеко от подмосковных Мытищ: 16 улиц, 2 переулка. Когда-то здесь хозяйничали князья и графы. Теперь – помещики в погонах.

За закрытой калиткой высокого забора – просторный земельный участок. На нем – пара двухэтажных домов из сруба, бассейн, уютная терраса с камином, гараж, выложенная плиткой парковка на нескольких автомобилей и детская площадка с качелями. Это загородное имение начальника отдела Главного управления собственной безопасности МВД Дмитрия Атаева. Впрочем, в самом городе полковник тоже не ютился в многоквартирном муравейнике. А проживал в отдельном доме. Атаев должен был ловить преступников в форме, но попался сам. Его задержали в декабре 2018 года по подозрению в вымогательстве многомилионной взятки у столичного бизнесмена.

Вместе с Атаевым на взятке погорел и его близкий друг. Тоже полковник – Евгений Кашматов. По иронии судьбы в столичной полиции Кашматов возглавлял один из отделов управления по борьбе с коррупцией. На минувшей неделе обоих полковников осудили. Дали по 11 лет колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в 100 миллионов рублей. Такая огромная сумма не случайна. Офицеров называют одними из самых богатых полицейских после бывшего полковника Захарченко, конечно.

Когда следственная группа выдвигалась на обыск по месту жительства Дмитрия Атаева, некоторые оперативники решили, что им сообщили неточный адрес. Мол, есть название улицы, номер дома, а вот квартира не указана. Но никакой ошибки не было. Высокопоставленный полицейский проживает в двухэтажном особняке на северо-западе Москвы. Территория скрыта от посторонних глаз высоким забором и хвойными деревьями, которые высажены на участке. По периметру установлены камеры видеонаблюдения. Видимо, Дмитрий Атаев тщательно оберегал свою частную жизнь.

Полицейскому было что скрывать. Интерьер дома поразил следователей. Например, домашний кинотеатр. Это отдельный зал в зеленых тонах с проектором и удобными кожаными креслами. Огромный холл с таким же огромным диваном на мраморном полу. Отдельная комната для игры на бильярде. И бассейн на первом этаже.

"Это дом объективно не сотрудников правоохранительных органов. Я думаю, что крупного бизнесмена – с виду. Даже не среднего звена. Особенно учитывая его расположение на территории города Москвы", – говорит следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, ГСУ СК РФ по Москве Евгений Кожушко.

Соседи влиятельного полицейского называют его пришлым. Атаев якобы поселился здесь недавно. Никто, кажется, и не предполагал, что состоятельный хозяин дома носит погоны.

Соседка полицейского Вера Радюкова показывает свой быт. Дом пенсионерки находится в паре метрах от роскошного особняка с бассейном. Пожилой женщине до сих пор приходится отапливать жилье дровами. Дрова она носит из сарая.

А вот влиятельный полицейский носил дорогие швейцарские часы. Их нашли при обыске в доме полковника Атаева. Гордость коллекции – хронограф IWC c корпусом из 18-каратного розового золота, посеребренным циферблатом и коричневым ремешком из кожи аллигатора. Стоят больше миллиона рублей.

Не чурался полковник и экземпляров попроще. Запястье нечистого на руку полицейского нередко украшали часы Ulysse Nardin за полмиллиона рублей. По словам экспертов, такая модель в свое время была очень популярна у высокопоставленных правоохранителей.

Несоответствие официальных доходов расходам полицейских стало одним из косвенных доказательств их вины. У Дмитрия Атаева обнаружили имущество на сумму более 100 миллионов рублей. Включая автомобили Mercedes и Land Cruiser. А его сообщник полковник Евгений Кашматов хранил в банке наличность в разной валюте, это сумма с шестью нулями. В сейфовой ячейке банка было обнаружено более 170 тысяч евро, более 600 тысяч долларов и более 20 миллионов рублей. Откуда такие богатства, ни один из обвиняемых в коррупции объяснить не смог.

А ведь у обоих еще и с десяток квартир. Полицейские скупали недвижимость в Москве и Подмосковье. Как установили следователи, квадратные метры Кашматов и Атаев оформляли на родственников и друзей, а после сдавали в аренду. Имелась и коммерческая недвижимость.

Евгений Кашматов тоже может похвастаться просторными апартаментами. Жилой комплекс бизнес-класса на Мичуринском проспекте Москвы: здесь полицейский облюбовал половину 10 этажа. Приобрёл там 2 квартиры. И объединил их в одну. Шестикомнатную. Корреспонденты ВГТРК захотели пообщаться с супругой полковника, но неожиданно на ее защиту встала консьержка. Сама женщина затаилась дома. Любопытно, что когда-то Евгений Кашматов сам давал интервью программе "Дежурная часть" и рассказывал о борьбе с нелегальными точками металлоприема.

Дмитрий Атаев тоже мелькал на экранах – снимался в документальном фильме и вспоминал события конца 90-х годов. Тогда он командовал взводом спецназа во время боевых действий на Северном Кавказе. Боевого офицера хорошо знают в с виду нежилом ветхом доме в Подмосковье. Здесь он до сих пор прописан вместе с супругой. Она тоже носила погоны – служила дознавателем в Мытищинском отделе полиции. В эти обшарпанные стены когда-то возвращался сотрудник полиции Дмитрий Атаев после работы. Дверь коммуналки. Пыльная, ободранная. Срезаны провода, отсутствует звонок. Наверное, тот самый случай, когда полковнику действительно никто не пишет. Нет даже почтового ящика. Возможно, Дмитрий Атаев решил навсегда распрощаться с такой жизнью, но на бумаге все осталось прежним. Сложно распознать миллионера в человеке, который зарегистрирован в аварийном доме. Теперь заброшенная квартира – едва ли не единственное жилье, не попавшее под арест. Прокуратура Москвы потребовала обратить в доход государства все движимое и недвижимое имущество полицейских Атаева и Кашматова. Впрочем, в ближайшие годы оно им вряд ли пригодится. Теперь быт полковников будут обеспечивать сотрудники ФСИН.