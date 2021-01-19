Нижегородец забрал из банкомата чужие 150 тысяч рублей

Клиент банка по невнимательности оставил в купюроприемнике банкомата внушительную сумму наличными, деньги тут же были незаконно присвоены следующим посетителем.

С заявлением в полицию Советского района обратился 33-летний житель Нижнего Новгорода, который сообщил, что лишился крупной суммы денег. Заявитель рассказал, что собирался снять 150 тысяч рублей в одном из банкоматов. Во время проведения финансовой операции в банкомате произошел технический сбой. Мужчина решил, что ему не удалось обналичить средства, он забрал карту и удалился. Тем временем купюроприемник выдал требуемую сумму. Но владелец денег этого уже не видел.

Посетитель, который подошел к банкомату следующим, был так рад чужим деньгам, что забыл про видеокамеры. Он быстро положил наличные в карман и удалился. Пока его разыскивали, злоумышленник успел потратить всю сумму на личные нужды.

Сейчас 45-летний нижегородец задержан и находится под подпиской о невыезде. Если его действия будут квалифицированы как кража, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.