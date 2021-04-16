За отказ в кредите житель Балахны ограбил офис микрофинансовой организации

Полиция арестовала 36-летнего жителя Балахны, которого подозревают в совершении ограбления микрофинансовой организации. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Так, на кадрах видно, что в офис, где оформляют займы, зашёл неизвестный и стал угрожать ножом сотруднице заведения. Мужчина похитил 36,5 тыс. рублей и скрылся.

По данному факту было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой".

Вскоре полицейские установили личность злоумышленника. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы ОП № 8 УМВД России по Нижнему Новгороду в Сормовском районе областного центра.

Мужчина сознался в содеянном. В ходе личного досмотра правоохранители изъяли часть украденных денег. Нож же, которым и угрожал подозреваемый, он, по его словам, выкинул.

В дальнейшем выяснилось, что накануне нападения злоумышленник приходил в данную организацию с целью взять кредит, но ему было отказано. Это убедило мужчину совершить кражу.

Расследование продолжается, подозреваемый взят под стражу.