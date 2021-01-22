Внимание к деталям и служебная собака помогли раскрыть разбой

В Томской области сотрудники полиции по горячим следам раскрыли налет на офис организации, осуществляющей выдачу моментальных займов, об этом в пятницу, 22 января, сообщили в МВД России.

На записи с камеры, установленной в помещении, где произошло преступление, видно, как в комнату вошел мужчина, вооруженный ножом. Он потребовал отдать ему деньги и несколько мобильных телефонов, замеченных им на столе.

Забрав имевшиеся в сейфе 30 тысяч рублей, он скрылся, оставив сотруднице небольшую "компенсацию" из украденной суммы.

Вскоре на месте ограбления прибыли правоохранители – оперативники принялись просматривать видеозаписи, а кинолог со служебной собакой пошли по следу преступника.

Как выяснилось, оба пути оказались верными – полицейские обнаружили на кадрах мужчину в такой же кофте, что была на преступнике, и быстро установили его личность и место жительства. К этому же адресу стражей порядка привела розыскная собака.

Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Ранее он был судим за мошенничество, кражи, грабеж, незаконный оборот наркотических средств и за оскорбление представителя власти.

В отношении 40-летнего жителя города Стрежевого возбуждено дело по статье о разбое, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.